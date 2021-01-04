لبنان

بهذه الكلمات المؤثرة نعى رئيس الجمهورية الياس الرحباني...

Lebanon 24
04-01-2021 | 17:31
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 نعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الفنان الكبير الياس الرحباني "آخر عمالقة العائلة الرحبانية التي كتبت مع الشقيقين عاصي ومنصور التاريخ قبل أن يحصل، وكانت المدماك الاساسي في بناء مجد لبنان الفني لحنا وروعة جمالا".

وقال الرئيس عون: "كان الصديق الفنان الراحل سيد المطالع في الشعر كما في اللحن، زاوج بين الروح الشرقية والتقنيات الغربية، فأبدع في الاثنين وكرمه الشرق بكباره وتميز به الغرب بلغاته، فأهداه الجوائز متباهيًا بغنى عطاء لا محدود.

اليوم، لم يغب عنا بل انتقل من تراب لبنان ليعانق ابدية وطن ما رآه إلا وطن الجمال والحق، وما غناه الا حلما و"هدايا في العلب".

ستبقى موسيقى واغاني الراحل الكبير شاهدة على ان الفن الاصيل وحده ينتصر على الموت على ما كان يردده دائما".
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