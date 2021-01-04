عبد الصمد اتصلت بفهمي وخلف في إطار متابعتها لقضية جحا وزوجها

أجرت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، في إطار متابعتها لقضية الإعلامية كلارا جحا وزوجها المحامي جيمي حدشيتي، سلسلة اتصالات أبرزها مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي ونقيب المحامين ملحم خلف.

وأجرت عبد الصمد اتصالا هاتفيا بجحا مستوضحة ما جرى، وعبرت عن تضامنها الكامل على الصعيد الإنساني، لا سيما أن الحادثة تمت بوجود طفليها.