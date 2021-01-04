محافظ الجنوب اعلن إقفال بلدة البيسارية من اليوم وحتى 12 الحالي

أعلن محافظ الجنوب منصور ضو "إقفال بلدة البيسارية اعتبارا من اليوم حتى الثلاثاء في 12/1/2021 وذلك لارتفاع عدد الاصابات بكورونا".



واصدرت بلدية البيسارية بيانا اعلنت فيه انه "في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الاصابات بفيروس كورونا، ونتيجة عدم الالتزام وعدم الشعور بالمسؤولية وكي لا تخرج الأمور عن السيطرة، نؤكد منع التجمعات في الاماكن العامة والاحتفالات والنشاطات الترفيهية، وإقفال التجمعات الرياضية وجميع المحلات التجارية والمؤسسات الخاصة ومنع الدراجات النارية منعا باتا تحت طائلة المسؤولية، وتكلف الوحدات العسكرية من شرطة بلدية وقوى أمن تطبيق هذا القرار، والختم بالشمع الأحمر للمخالفين".