السنيورة نعى الياس الرحباني: لبنان خسر برحيل قامة كبرى في عالم الموسيقى والتراث والفن والابداع

اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة في بيان، أن "لبنان خسر برحيل الموسيقار الياس الرحباني قامة كبرى في عالم الموسيقى والتراث والفن والابداع"، وقال: "الياس الرحباني هو من الذين نسجوا صورة لبنان الحضارية الراقية المتألقة بالروعة والجمال، وهو حجر الرحى الثالث بعد عاصي ومنصور. لكل هذه الاعتبارات، فإن خسارتنا جميعا فادحة".

أضاف: "يبدو أن جائحة كورونا مصرة على أن تستهدف نخبة مبدعينا، فبعد الراحل رمزي النجار يأتي رحيل الياس الرحباني اليوم ليزيد آلامنا وأوجاعنا خسارة كبيرة وفقدانا كبيرا. رحمك الله يا الياس، ويبقى الأمل بالمبدعين من أسرتكم ومن سائر اللبنانيين".