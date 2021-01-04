لبنان

كم سجّل عدّاد كورونا في لبنان اليوم؟

Lebanon 24
04-01-2021 | 19:22
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 2861 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان و13 حالة وفاة.
 
وجاء في التقرير: 
 
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