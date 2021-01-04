بلدية لبنانية تقفل أبوابها لأسبوع بسبب "كورونا".. من هي؟

أعلنت بلدية سن الفيل في بيان، اقفال ابوابها لكل الاقسام الادارية، حيث تتوقف جميع المراجعات وإلمعاملات بدءا من صباح غد الثلاثاء ولغاية الاثنين 11 الجاري بسبب تزايد الاصابات بين الموظفين والمخالطين بفيروس كورونا. ويستثنى من القرار قسم الشرطة والحراس، ويمنع استقبال المواطنين في مبنى البلدية وتنحصر المراجعات والشكاوى عبر الهاتف.