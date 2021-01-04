باسيل: سنفتقدك الياس الرحباني

غرد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "‏فقد لبنان اليوم أحد أهم أركان الإبداع الموسيقي اللبناني الذي شكل الرحابنة نواته، واعطوا لبنان ابهى اوجه هويته الثقافية. سنفتقدك الياس الرحباني، رحمك الله، لبنان كله يبكيك اليوم وعزاؤه ان الرحابنة المبدعين سيكملون مسيرة العطاء متكئين على ارثهم الكبير".