لبنان

"القوات اللبنانية" نعت الرحباني: نشيدنا اليوم يبكيك صلاة

Lebanon 24
04-01-2021 | 20:07
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نعت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" الفنان الياس الرحباني في بيان، جاء فيه: "نشيدنا اليوم يبكيك صلاة ويردد معك كما كتبت: "نحن القوات اللي فينا مقاومة وإيمان".

الياس الرحباني عزفت المقاومة اللبنانية والقوات اللبنانية بالتحديد، بموسيقاك فرفعت مداميكها مدماكا جديدا في الفن والثقافة، وأوصلت الرسالة المقاوماتية إلى كل بيت بموسيقاك فقط. كنت رمزا للمقاومة الفنية في الحرب، وبنيت نشيدها، كذلك في السلم. بندقيتك استحالت بيانو تطلق منه رصاصاتك نوتات موسيقية خلدتك وأعلت مداميك الحرية بالفن والثقافة والحضارة الرحبانية.

اليوم صار طير الوروار وحيدا، سيزقزق من دون الياس الرحباني الذي أوصله الى العالمية، وهو على كتف حنا السكران الذي دخل الى كل منزل. مرة جديدة فيروس كورونا يضرب بيده القاتلة نبض الجسم الموسيقي اللبناني والعالمي ليخطف الياس الرحباني حيث سبقاه عاصي ومنصور. كم هي قاسية هذه الدنيا! البيت الذي كان عنده طاحونة تدور على أنغام الياس الرحباني انحنى وصمت قهرا لرحيله. وتلك الصبية التي كانت في ربيع العمر لما سألها من أنت يا ديالا وقفت صامتة أمامه، عساها تجيبه اليوم.

تتوجه الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية بأحر التعازي لعائلة الفقيد المحزونة اليوم، سائلة الرب أن يبلسم حزنها. كما تعزي الجسم الفني، لا سيما نقابة الموسيقيين والملحنين، وتسأل الرب أن يمن عليهم بنعم الصبر لخسارتهم هذه. كما تعزي اللبنانيين جميعهم لخسارتهم قامة فنية قد لا تتكرر في تاريخ لبنان الفني والموسيقي، على أمل ألا يجرحنا أكثر هذا الفيروس القاتل أكثر فأكثر".
 
 
 
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