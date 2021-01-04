المحامي عليق في جواب على طلب نقل دعوى المرفأ أمام محكمة التمييز الجزائية: رد الطلب لناحية صلاحية المحقق العدلي وتأييده لناحية الارتياب المشروع

تقدم المحامي رامي عليق من تحالف متحدون، ضمن المهلة القانونية، بصفته مدعٍ في جريمة انفجار مرفأ بيروت بلائحة جوابية أمام محكمة التمييز الجزائية رداً على ما جاء في طلبي الوزيرين الأسبقين علي حسن خليل وغازي زعيتر نقل الدعوى من أمام المحقق العدلي القاضي فادي صوان للارتياب المشروع، وذلك بعد أن أدلى كل من القاضي صوان ونقابة المحامين في بيروت بجوابهما في وقت سابق، وقد طلب المحامي عليق رد الطلب لناحية صلاحية المحقق العدلي والتي اعتبرها شاملة من دون إمكان حجبها بواسطة أي حصانات مدلى بها وسارية من دون الحاجة إلى أي إذن بالملاحقة، إنما تأييده لناحية الإرتياب المشروع لجهة عدد من الوقائع المدلى بها والتي كان محامو التحالف قد واجهوا مثيلاتها بشكل ثابت وموثق وإن اختلفت الدوافع والأسباب.وفي جوابه "وبعد مضي خمسة أشهر تماماً على بدء التحقيق من دون إطلاع اللبنانيين على نتائج التحقيقات وحتى عن صاحب المواد المتفجرة في المرفأ، عدّد عليق المخالفات القانونية الفاضحة والتي كانت بدأت مع قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل بو سمرا برفض تسجيل الدعوى المباشرة، ثم تلتها مفاجأة الاستمرار بالمخالفات والتجاوزات، ومنها تجاوز موجب التحفظ الذي يحكم عمل القاضي.ومن المخالفات المتتالية التي تصب في خانة الإرتياب المشروع أيضاً والتي كان أثارها محامو متحدون سابقاً رد طلباتهم ومراجعاتهم الحثيثة بشأن تنحية القاضي غسان عويدات عن مهامه كمدع عام عدلي في ملف التحقيق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، وذلك لأسباب وجيهة لم تقنع أي من محكمة التمييز أو هيئتها العامة التي أصدرت قراراتها بهذا الصدد بردها جميعها بصورة أبعد ما يكون عن القرارات المعللة والمسندة بالقانون.أضف إلى ذلك، فقد عددت اللائحة الجوابية مخالفات أخرى تجلت بعدم السماح للمدعي المحامي عليق:١. الإطلاع على الملف ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.٢. الإستماع الى عدد من المدعى عليهم ومنهم الموقوف الرائد جوزيف النداف في الملف بحضور المدعي (لم يحصل).٣. الإستماع الى عدد من الشهود المشتبه بهم (حصل مع عدد محدود منهم فقط).٤. التمنع عن تبليغ المدعي عليق عددا من مواعيد جلسات استجواب المدعى عليهم غير الشهود والذي كان يعلم بها عبر الإعلام ومنهم المدعى عليهما طالبي الإنضمام الحالي الذي كان محدداً بتاريخ 14 كانون الأول 2020، وإن تم تأجيل الجلسة بعد تمنعهما عن الحضور، مما تسبب بحجب معلومات مهمة ذات صلة مباشرة باتخاذ الموقف المناسب من موضوع نقل الدعوى الحالي للإرتياب المشروع.أضف إلى ما تقدم، فإن اللائحة ذكرت جملة من القرارات التي اتخذها القاضي العدلي كانت دعت إلى الريبة ومنها:١. الإدعاء على الرائد جوزف النداف من دون الإدعاء على القضاة الذين كانوا مشرفين على التحقيق بقضية نيترات الأمونيوم بمعية الرائد النداف. كما وإهمال الإدعاء على كافة الضباط الأعلى منه رتبة وهم على دراية وثيقة بالمواد المتفجرة ويعلمون بها بموجب أكثر مم 30 مراسلة خطية!٢. الإدعاء على كل من مدير عام الجمارك الحالي بدري ضاهر ومدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي وإهمال الإدعاء على هيئة القضايا ممثلة الدولة وقضاة كانوا على علم مسبق بالمواد المتفجرة ولم يقوموا بأدنى موجباتهم تجاه مواد بهذه الخطورة.٣. الادعاء على مدير عام أمن الدولة الحالي اللواء طوني صليبا وإهمال الإدعاء على بقية قادة الاجهزة الأمنية التي تربطهم صلة مباشرة بالمواد شديدة الإنفجار.٤. ملاحقة وزراء الأشغال والمالية من دون وزراء الداخلية الذين لهم سلطة وصاية مباشرة على مديرية الجمارك!وبناء لما تم ذكره أعلاه وفي المحصلة، وفي وقت ما زالت دماء الضحايا والمفقودين لم تجف وجراح المصابين لم تلتئم وحالة الرعب والذعر التي تعرض لها جميع اللبنانيين قائمة، ذكرت لائحة المحامي عليق الجوابية بسجل القاضي صوان كقاض عسكري ملم بمعرفة نوعية البضاعة وخطورتها مما لا يبرر التعامل معها وكأنها مواد عادية!وخلصت اللائحة الجوابية إلى الطلب بقبول الإطلاع على الملف أو على الأقل الاطلاع على محاضر استجواب بعض المدعى عليهم الذين لم يحضر المدعي جلساتهم بغية اتخاذ الموقف المتكامل والشفاف من طلب النقل الراهن، وإلى رد طلب المدعى عليهما طالبي النقل لجهة وجوب محاكمتهما أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أو وجوب الاستحصال على إذن بملاحقتهما، وباتخاذ القرار بنقل الدعوى للارتياب المشروع وفق الوقائع الثابتة المدلى بها وتعيين قاض بديل مقتدر على السير في التحقيقات بحيادية كاملة".