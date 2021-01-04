لبنان

مستشفى بشري: إعادة إفتتاح مبنى مستشفى مار ماما لإستقبال مرضى الفيروس

Lebanon 24
04-01-2021 | 20:15
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أعلنت إدارة مستشفى بشري الحكومي في بيان، "إعادة إفتتاح مبنى مستشفى مار ماما في بشري لإستقبال مرضى فيروس كورونا".
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بشري

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