مصلحة الليطاني: توقيف مجموعات الإنتاج في معامل عبد العال وبولس أرقش ليومين

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، "توقيف مجموعات الإنتاج في معامل عبد العال وبولس أرقش وشارل حلو يومي الأربعاء والخميس في 6 و7 الحالي، لإجراء اعمال صيانة ضرورية في هذه المعامل ، وقد تم التنسيق مع "مؤسسة كهرباء لبنان.

اما المناطق التي تتغذى بالطاقة الكهربائية من محطتي عبد العال وارقش سوف يتم تغذيتها كالعادة حسب جداول التقنين المتبعة".