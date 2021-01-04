عكر نعت الرحباني: لن تطوى صفحة من تاريخ الرحابنة

نعت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر في بيان وزعه مكتبها الإعلامي، الفنان الراحل الياس الرحباني، وقالت: "يغيب عنا الفنان الياس الرحباني، وسيفتقده الناس والساحة الفنية. لعائلته أعمق وأحر التعازي. لن تطوى صفحة من تاريخ الرحابنة لأن أعمالهم ستبقى شاهدا على تلك المسيرة، وطالما أن السيدة فيروز أطال الله بعمرها لا تزال بيننا حياة وفنا وتألقا".