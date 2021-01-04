ريفي: ما تحقق بين دول الخليج خطوة إستراتيجية

غرّد الوزير السابق أشرف ريفي على حسابه عبر "تويتر"، قائلاً: "ما تحقق اليوم بين دول الخليج العربي خطوة إستراتيجية وتاريخية لتوحيد الرؤية الخليجية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه العالم العربي".أضاف: "التضامن والتكاتف الخليجي يُحيي الأمل ويعيدنا الى الحلم العربي لنستثمر في الإستقرار والتقدم من خلال توحيد الصف في مواجهة المشاريع الهدامة ".