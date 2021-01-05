لبنان

إشكالات

Lebanon 24
05-01-2021 | 00:07
A-
A+
Doc-P-781066-637454021615264447.jpg
Doc-P-781066-637454021615264447.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقع بين وقت وآخر، إشكالات في بعض القرى الجنوبية، يجري تطويقها بسرعة، منعاً لتداعيات لها، وفق أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
تقع بين وقت وآخر، إشكالات في بعض القرى الجنوبية، يجري تطويقها بسرعة، منعاً لتداعيات لها (اللواء)
lebanon 24
05/01/2021 03:13:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية تدعو إيران للإفراج الفوري عن السفينة الكورية الجنوبية وطاقمها
lebanon 24
05/01/2021 03:13:47 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث باسم الخارجية الأميركية يؤكد أن الولايات المتحدة تتعقب تقارير تفيد بأن النظام الإيراني احتجز ناقلة ترفع علم جمهورية كوريا الجنوبية
lebanon 24
05/01/2021 03:13:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الليبي: رصدنا عناصر تخريبية في منطقة سبها الجنوبية تابعين للمجلس الرئاسي
lebanon 24
05/01/2021 03:13:47 Lebanon 24 Lebanon 24

اشكال

الجنوب

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:39 | 2021-01-05
01:17 | 2021-01-05
00:55 | 2021-01-05
00:48 | 2021-01-05
00:31 | 2021-01-05
00:23 | 2021-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website