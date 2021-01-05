دعوات لتحرير لبنان وشعبه من الأَسْر الإيراني

لم تهدأ العاصفة التي جوبه بها كلام قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده، توازياً مع انتقاد رئيس الجمهورية ميشال عون على موقف رفع العتب الذي أعلنه رداً على المسؤول الإيراني، في وقت أكدت أوساط معارضة بارزة لـ"السياسة"، على ضرورة استدعاء السفير الإيراني في لبنان، وتوجيه رسالة احتجاج إلى بلاده، رداً على كلام زادة، إذا كانت هناك فعلاً دولة في لبنان تحترم نفسها، وتصون سيادتها وقرارها الحر المستقل، مثلما جرى قبل مدة استدعاء السفيرة الأميركية دوروثي شيا، للاحتجاج على كلامها الذي قالته بحق "حزب الله".