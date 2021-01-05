16
o
بيروت
11
o
طرابلس
20
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
16
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وفد الشيوخ الفرنسيين يصل الى بيروت غداً
Lebanon 24
05-01-2021
|
00:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
يصل غداً إلى بيروت وفد من لجنة الصداقة اللبنانية الفرنسية في مجلس الشيوخ الفرنسي، في زيارة تمتد حتى الاثنين. وأعلنت المصادر أن برنامج اللقاءات يشتمل على اجتماعات مع أغلبية رؤساء الكتل والأحزاب، إضافة إلى لقاء مع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومجموعات من المجتمع المدني.
وحسب مصدر دبلوماسي فأن الجولة ترمي أولا إلى تعزيز التعاون في تنفيذ المشاريع الحيوية والحياتية التي تعمل فرنسا عليها لمساعدة الشعب اللبناني مباشرة.
المصدر:
اللواء
تابع
الأكثر قراءة
قد يصل الى مستويات قياسية.. دولار الـ 2021 بـ 25 ألفاً؟
Lebanon 24
قد يصل الى مستويات قياسية.. دولار الـ 2021 بـ 25 ألفاً؟
07:11 | 2021-01-04
04/01/2021 07:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
خيار الإقفال لـ 3 أسابيع لا بد منه.. وهذه القطاعات المُستثناة
Lebanon 24
خيار الإقفال لـ 3 أسابيع لا بد منه.. وهذه القطاعات المُستثناة
06:15 | 2021-01-04
04/01/2021 06:15:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"رقم خرافي".. زبونة تترك "بقشيش 2021" بأول أيام العام
Lebanon 24
"رقم خرافي".. زبونة تترك "بقشيش 2021" بأول أيام العام
09:00 | 2021-01-04
04/01/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد بدء الاقفال التام والإستثناءات منه
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد بدء الاقفال التام والإستثناءات منه
18:39 | 2021-01-04
04/01/2021 06:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش ينفي: لا صحة لهذا الخبر المتداول!
Lebanon 24
الجيش ينفي: لا صحة لهذا الخبر المتداول!
14:46 | 2021-01-04
04/01/2021 02:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:39 | 2021-01-05
جعجع: نصر الله تخطّى في كلمته كل السقوف والحدود
01:17 | 2021-01-05
أزمة لبنان لن تكون على طاولة بايدن قبل آذار
00:48 | 2021-01-05
اجتماع بين لجنة كورونا والصحة النيابية اليوم
00:31 | 2021-01-05
دعوات لتحرير لبنان وشعبه من الأَسْر الإيراني
00:23 | 2021-01-05
زيارة ماكرون غير ملائمة في ضوء الإقفال
00:12 | 2021-01-05
هاشم لـ "الأنباء": إمّا حكومة إنقاذ..وإمّا تفعيل المستقيلة
فيديو
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
21:00 | 2021-01-04
05/01/2021 03:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بدون تدخّل بشري.. إنجازٌ كبير لسيارة "تسلا" ذاتية القيادة! (فيديو)
Lebanon 24
بدون تدخّل بشري.. إنجازٌ كبير لسيارة "تسلا" ذاتية القيادة! (فيديو)
18:00 | 2021-01-04
05/01/2021 03:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تجهّز مفاجأة لعشاق هواتفها.. الموعد في 14 الجاري! (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تجهّز مفاجأة لعشاق هواتفها.. الموعد في 14 الجاري! (فيديو)
15:00 | 2021-01-04
05/01/2021 03:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact