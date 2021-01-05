تملص من المسؤولية

حاولت السلطة اللبنانية التملص من مسؤوليتها عن موقع تهريب الغاز والمازوت الذي انفجر عند الحدود باعتباره داخل الاراضي السورية علما ان البضاعة المهربة لبنانية واصحاب المستودع كذلك.