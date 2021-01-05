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لبنان
تملص من المسؤولية
Lebanon 24
05-01-2021
|
04:16
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حاولت السلطة اللبنانية التملص من مسؤوليتها عن موقع تهريب الغاز والمازوت الذي انفجر عند الحدود باعتباره داخل الاراضي السورية علما ان البضاعة المهربة لبنانية واصحاب المستودع كذلك.
المصدر: النهار
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