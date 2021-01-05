لبنان

تداعيات الكلام الإيراني

Lebanon 24
05-01-2021 | 04:16
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لوحظ أنّ محطات عربية وخليجية أفردت مساحة واسعة لتداعيات كلام المسؤول الإيراني عن لبنان وانعكاساته على الوضع اللبناني من جوانبه كافة. 
المصدر: النهار
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