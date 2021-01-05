لبنان

تصفية حسابات

Lebanon 24
05-01-2021 | 04:26
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بدا الاصرار على الاستمرار في حجز المحامي جيمي حدشيتي كأنه تصفية حساب مع نقيب المحامين ملحم خلف بعدما حاول اطلاقه من القوى الامنية التي رأت انه من غير الممكن ان يتدخل النقيب في كل مرة لكسر قرارها.
المصدر: النهار
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جيمي حدشيتي

ملحم خلف

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