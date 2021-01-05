استنزاف داخلي

تستمر مؤسسات عامة باستنزاف مواردها المالية من خلال التوظيف الضمني الناجم عن صفقات اليد العاملة غب الطلب، حيث بلغت الزيادة في احدى المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الطاقة اكثر من 150 مياوماً خلال العام 2020.