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استنزاف داخلي

Lebanon 24
05-01-2021 | 04:32
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تستمر مؤسسات عامة باستنزاف مواردها المالية من خلال التوظيف الضمني الناجم عن صفقات اليد العاملة غب الطلب، حيث بلغت الزيادة في احدى المؤسسات التابعة لوصاية وزارة الطاقة اكثر من 150 مياوماً خلال العام 2020.
المصدر: نداء الوطن
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