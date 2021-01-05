ترشيد الدعم وإقرار بطاقات تموين.. لا إجراء عملاني بهذا الإطار

رغم تأييد مرجع رسمي وآخر سياسي لمسألة ترشيد الدعم وإقرار بطاقات تموين، الا أن أي إجراء عملاني بهذا الإطار لم يحصل بعد واقتصر الأمر على الكلام، بحسب "الأنباء الالكترونية".