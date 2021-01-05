لبنان

ترشيد الدعم وإقرار بطاقات تموين.. لا إجراء عملاني بهذا الإطار

Lebanon 24
05-01-2021 | 06:20
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رغم تأييد مرجع رسمي وآخر سياسي لمسألة ترشيد الدعم وإقرار بطاقات تموين، الا أن أي إجراء عملاني بهذا الإطار لم يحصل بعد  واقتصر الأمر على الكلام، بحسب "الأنباء الالكترونية". 
المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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ترشيد الدعم

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