جنبلاط يرد على "الأخبار": نصيحة اتركوا الطبيعة بعيدا عن الدس المخابراتي

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على حسابه عبر "تويتر" قائلا: "قرأت تحليل جريدة الاخبار ذات المخيلة الواسعة حول لجوئي الى المشي في القرية الجميلة والتاريخية بعدران حيث اقيم في ايام الحرب مدرج صغير لم يستخدم وبقي منذ ذلك الحين مقصد للناس للمشي وتنشق الهواء النقي .نصيحة اتركوا الطبيعة بعيدا عن الدس المؤامراتي والمخابراتي الذي خرب العقل العربي".

قرأت تحليل جريدة الاخبار ذات المخيلة الواسعة حول لجوئي الى المشي في القرية الجميلة والتاريخية بعدران حيث اقيم في ايام الحرب مدرج صغير لم يستخدم وبقي منذ ذلك الحين مقصد للناس للمشي وتنشق الهواء النقي .نصيحة اتركوا الطبيعة بعيدا عن الدس المؤامراتي والمخابراتي الذي خرب العقل العربي pic.twitter.com/h40h7B0FeP — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 5, 2021