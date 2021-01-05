لبنان

اصابات جديدة في منيارة وعيدمون والبلديات ناشدت المخالطين التزام الحجر

Lebanon 24
05-01-2021 | 09:03
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أعلنت بلدية منيارة واللجنة الصحية في البلدة، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا تلتزمان الحجر، وطالبت كل من خالطهما أو يعاني أعراضا، بالتواصل مع اللجنة الصحية، داعية الأهالي الى "ضرورة التقيد بالاجراءات الوقائية".

عيدمون
من جهة أخرى، أعلنت بلدية عيدمون - شيخلار، تسجيل حالة إيجابية جديدة وهي ملتزمة الحجر وقيد المتابعة، وتمنت على المخالطين حجر أنفسهم لتقييم وضعهم الصحي، مذكرة الأهالي بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية.

البيرة
وأعلنت خلية الأزمة في بلدة البيرة تسجيل 6 حالات شفاء، في حين أشار فريق الترصد الوبائي الى أن عدد الإصابات في البلدة أصبح 21، والعدد التراكمي الذي شفي سريريا 46، واشارت الى انه تم توزيع مواد تعقيم ومواد غذائية على مصابي كورونا والعمل جار بمتابعة خلية الأزمة وبلدية البيرة وبالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والجمعيات لتغطية حاجات المصابين كافة.
وذكرت الخلية بضرورة وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتواصل معها عبر الخط الساخن على 71805159 في حال وجود اي استفسارات.
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