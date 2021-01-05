تحديد فترة الإقفال متروك للمجلس الأعلى للدفاع

بعد جدل واسع داخل لجنة "الكورونا" الرسمية، إذ تعدّدت الأراء وأختلفت النظريات بين الإقفال الشامل والموسع وبين أصحاب مقولة أن لبنان لا يستطيع تحمّل نتائج الإقفال الطويل إقتصاديًا، تمّت الغلبة للداعين إلى الإقفال، على أن يترك تحديد فترة الإقفال للقرار الذي سيتخذ في المجلس الأعلى للدفاع.