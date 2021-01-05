لبنان

حبس أنفاس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-01-2021 | 09:28
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الى أن تنجلي حقيقة الامور، الثابت وفق المعنيين أن لا حكومة قبل العشرين من الجاري. فالقوى كافة في حالة ترقب للتطورات في المنطقة التي تشهد حبس انفاس في الايام الاخيرة من ولاية الرئيس دونالد ترامب، حيث تبدي اوساط سياسية نقلا عن مصادر ديبلوماسية قلقا من أن تنتقل المواجهة الأميركية - الإيرانية الى مرحلة اكثر تصعيداً، عطفا على احتمال اسرائيل القيام بعمل ما ضد لبنان خلال فترة الاسبوعين المقبلين.

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