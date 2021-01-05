دخلت لتحضّر القهوة لضيفيها فتسللا إلى غرفتها

قُرع باب العجوز التي تقطن في شقة مع ابنها في منطقة برمانا. عرّف الطارق عن نفسه والمرأة التي ترافقه أنّهما من بلدتها. رحّبت الأخيرة بـ"قريبيها" وأوعزت إليهما بالدخول لتناول القهوة. وبينما هي في المطبخ تقوم بتحضيرها، تسلّل الضيفان الى غرفة النوم ونظّفا محتوياتها الثمينة.تقدّم "ر.ح" بادعاء فوريّ لدى فصيلة برمانا ضد مجهولَين أقدما على الدخول الى منزله بواسطة الحيلة بعدما تحدّثا الى والدته العجوز عن أنهما من بلدتها وأقاربها، وأثناء قيامها بتحضير القهوة، دخلا بغفلة منها الى غرفة نومه وأقدما على سرقة مجوهرات وفرّا مسرعين الى جهة مجهولة.ونتيجة التقرير الذي أعدّه مكتب المختبرات الجنائية بعد دراسة ومقارنة آثار البصمات المرفوعة من مكان السرقة، تبيّن تطابقها مع آثار البصمة العائدة للمدعى عليه "ي.ق".وتعذّر التحقيق مع "ي.ق" من قبل عناصر مفرزة الجديدة القضائية كونه متوارٍيا عن الأنظار، وقد عمّم بحقه بلاغ بحث وتحرّ، وتبين أنّه من أصحاب السوابق وله باعٌ طويل بجرم السرقة من داخل المنازل بطريقة إحتيالية وقد أوقف عدّة مرّات.