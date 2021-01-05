اسود يرد على جعجع: حكيم بتذكرني بايام المدرسة.. خفف شوي

غرد النائب زياد اسود عبر حسابه على "تويتر" ردا على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع:"حكيم بس تقول الاول، بتذكرني بايام المدرسة بعد فحص كنا نحط علامات لحالنا ونعمل المجموع عن كل مسابقة ونطلع الاوائل، تجي نتيجة الاستاذ بالعكس بس الاكيد مش الطش ، بشرفك خفف شوي وخلينا نشوف المسيحيين وين بعد التحول القادم على لبنان و هني و شركاهم كيف بيقدرو طائف عيشك المشترك ،got it ؟".

حكيم بس تقول الاول بتذكرني بايام المدرسة بعد فحص كنا نحط علامات لحالنا و نعمل المجموع عن كل مسابقة و نطلع الاوائل،تجي نتيجة الاستاذ بالعكس بس الاكيد مش الطش ،بشرفك خفف شوي و خلينا نشوف المسيحيين وين بعد التحول القادم على لبنان و هني و شركاهم كيف بيقدرو طائف عيشك المشترك ،got it — ziad assouad (@ZiadAssouad) January 5, 2021