لبنان

اسئلة حول ضيوف الـOtv ليلة رأس السنة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-01-2021 | 10:27
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تكاثرت داخل "التيار الوطني الحر" الانتقادات والتساؤلات عن سبب استضافة قناة otv عددا كبيرا من خصوم التيار ورئيسه جبران باسيل ليلة رأس السنة.

وتركزت التساؤلات حول امكانية ان يكون الامر مقصودا لاسباب مرتبطة بالخلافات داخل البيت العوني الواحد.
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