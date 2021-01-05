سرقة كابلات من محطة تحويل كهرباء في طرابلس (صورة)

اقدم مجهولون فجر اليوم الثلاثاء على سرقة كابلات كهرباء من محطة توزيع كهرباء في منطقة طينال في طرابلس، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.



وتقوم هذه المحطة بتوزيع الكهرباء على منطقة طينال في طرابلس وعدة شوارع محيطة بها حيث حضرت فرق الصيانة التابعة لشركة كهرباء قاديشا وتعمل على اعادة ربط كابلات جديدة لاعادة التيار الكهربائي.