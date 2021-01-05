الحريري: اطيب التمنيات للطائفة الارمنية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

غرّد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبر "تويتر" قائلاً: "اطيب التمنيات للطائفة الارمنية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، اعاده الله عليهم وعلى كل اللبنانيين باحوال افضل وراحة البال".