21
o
بيروت
20
o
طرابلس
24
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحريري: اطيب التمنيات للطائفة الارمنية بمناسبة عيد الميلاد المجيد
Lebanon 24
05-01-2021
|
10:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
غرّد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عبر "تويتر" قائلاً: "اطيب التمنيات للطائفة الارمنية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، اعاده الله عليهم وعلى كل اللبنانيين باحوال افضل وراحة البال".
مواضيع ذات صلة
الرئيس المكلف سعد الحريري غادر لبنان اليوم الى الخارج في زيارة عائلية
Lebanon 24
الرئيس المكلف سعد الحريري غادر لبنان اليوم الى الخارج في زيارة عائلية
05/01/2021 14:43:40
05/01/2021 14:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الفرزلي : سعد الحريري "لن يخرج ولن يحرج" وهناك صندوق للبنان بمليارات الدولارات عند تشكيل الحكومة (الجديد)
Lebanon 24
الفرزلي : سعد الحريري "لن يخرج ولن يحرج" وهناك صندوق للبنان بمليارات الدولارات عند تشكيل الحكومة (الجديد)
05/01/2021 14:43:40
05/01/2021 14:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي دريان: للتعاون البنّاء والمخلص مع الرئيس المكلّف سعد الحريري لإنقاذ لبنان وعلى الجميع اغتنام هذه الفرصة بعيداً عن المناكفات السياسية
Lebanon 24
المفتي دريان: للتعاون البنّاء والمخلص مع الرئيس المكلّف سعد الحريري لإنقاذ لبنان وعلى الجميع اغتنام هذه الفرصة بعيداً عن المناكفات السياسية
05/01/2021 14:43:40
05/01/2021 14:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب جان طالوزيان من بعبدا: سميت الرئيس سعد الحريري لأنّه لا يمكننا تجاوز الأغلبية السنية ولأننا بحاجة لرئيس حكومة وحكومة قادرة على فكّ عزلة لبنان
Lebanon 24
النائب جان طالوزيان من بعبدا: سميت الرئيس سعد الحريري لأنّه لا يمكننا تجاوز الأغلبية السنية ولأننا بحاجة لرئيس حكومة وحكومة قادرة على فكّ عزلة لبنان
05/01/2021 14:43:40
05/01/2021 14:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سعد الحريري
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
الجيش ينفي: لا صحة لهذا الخبر المتداول!
Lebanon 24
الجيش ينفي: لا صحة لهذا الخبر المتداول!
14:46 | 2021-01-04
04/01/2021 02:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد بدء الاقفال التام والإستثناءات منه
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد بدء الاقفال التام والإستثناءات منه
18:39 | 2021-01-04
04/01/2021 06:39:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة الى المفرد والمجوز ابتداءً من هذا التاريخ.. وماذا عن مبلغ المحضر للمخالفين؟
Lebanon 24
عودة الى المفرد والمجوز ابتداءً من هذا التاريخ.. وماذا عن مبلغ المحضر للمخالفين؟
17:21 | 2021-01-04
04/01/2021 05:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يتخطى الـ 8500.. إليكم تسعيرته المستجدة
Lebanon 24
دولار السوق السوداء يتخطى الـ 8500.. إليكم تسعيرته المستجدة
09:07 | 2021-01-05
05/01/2021 09:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
21:30 | 2021-01-04
04/01/2021 09:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:30 | 2021-01-05
صدور قرار إغلاق البلد.. هذه هي القطاعات المستثناة والتفاصيل كاملة
14:10 | 2021-01-05
4 قرارات حول المستشفيات في ظل كورونا.. وإعتماد هذه الأرقام
13:45 | 2021-01-05
محامو بعلبك امتنعوا عن حضور الجلسات ونفذوا وقفة تضامنية مع حدشيتي
13:37 | 2021-01-05
محامو الجنوب ينفذون وقفة في قصر العدل استنكارا للاعتداء على حدشيتي
13:35 | 2021-01-05
عكر ترأست اجتماعاً لتحديد إستراتيجية للتعاطي مع المستشفيات في ظل وباء "كورونا"
13:30 | 2021-01-05
لبنان "يخسر" المعركة مع كورونا... فهل يُجدي الإقفال؟!
فيديو
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
Lebanon 24
"ميلان" يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بثنائية في شباك "بينفينتو" (فيديو)
21:00 | 2021-01-04
05/01/2021 14:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بدون تدخّل بشري.. إنجازٌ كبير لسيارة "تسلا" ذاتية القيادة! (فيديو)
Lebanon 24
بدون تدخّل بشري.. إنجازٌ كبير لسيارة "تسلا" ذاتية القيادة! (فيديو)
18:00 | 2021-01-04
05/01/2021 14:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"سامسونغ" تجهّز مفاجأة لعشاق هواتفها.. الموعد في 14 الجاري! (فيديو)
Lebanon 24
"سامسونغ" تجهّز مفاجأة لعشاق هواتفها.. الموعد في 14 الجاري! (فيديو)
15:00 | 2021-01-04
05/01/2021 14:43:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact