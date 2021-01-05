الجيش: خرق بحري للعدو الإسرائيلي قبالة رأس الناقورة امس

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 4/ 1/ 2021 ما بين الساعة 20.32 والساعة 20.34، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 111 مترا، حيث أقدم عناصر الزورق على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".