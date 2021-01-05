لبنان

زحمة مواطنين في مالية بعبدا.. كمامات بدون تباعد

Lebanon 24
05-01-2021 | 10:55
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنّها التقطت في مالية بعبدا، حيث تظهر زحمة كبيرة للمواطنين في الداخل وسط غياب إجراءات التباعد الاجتماعي على الرغم من وضع المواطنين للكمامات. 
 
 
 
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