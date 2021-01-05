زحمة مواطنين في مالية بعبدا.. كمامات بدون تباعد

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قيل إنّها التقطت في مالية بعبدا، حيث تظهر زحمة كبيرة للمواطنين في الداخل وسط غياب إجراءات التباعد الاجتماعي على الرغم من وضع المواطنين للكمامات.