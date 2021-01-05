"الخارجية" رحبّت بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين السعودية وقطر

ترحب وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بقرار فتح الحدود البرية والبحرية والجوية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وتثمن جهود دولة الكويت في هذا المجال، وتعرب عن تطلعها بأن تساهم تلك الخطوة في تحقيق الإستقرار في المنطقة وضمان الأمن والإزدهار لبلداننا العربية.