لبنان

الطقس مستقّر حتى الخميس.. انخفاض بالحرارة ورياح ناشطة

Lebanon 24
05-01-2021 | 11:19
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تنشط الرياح مساء شمالي البلاد. وجاء في البلاد في النشرة الاتي:

طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع.
المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة من دون تعديل في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تنشط الرياح مساء شمالي البلاد.
الخميس: قليل الغيوم مع بداية انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية (والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية).
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي ومحدود في درجات الحرارة، تنشط الرياح صباحا شمالي البلاد.

- الحرارة على الساحل من 10 الى 22 درجة، فوق الجبال من 10 الى 18 درجة، في الداخل من 6 الى 19 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية - شرقية الى شمالية - شرقية سرعتها بين 10 الى 25 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط اجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و65 %.
- حال البحر: هادىء رارة سطح الماء 21 درجة.
- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,43
- ساعة غروب الشمس: 16,43 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تنشط الرياح مساء شمالي البلاد.
وجاء في البلاد في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع.
- المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة من دون تعديل في درجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، تنشط الرياح مساء شمالي البلاد.
الخميس: قليل الغيوم مع بداية انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية (والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية).
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض اضافي ومحدود في درجات الحرارة، تنشط الرياح صباحا شمالي البلاد.

- الحرارة على الساحل من 10 الى 22 درجة، فوق الجبال من 10 الى 18 درجة، في الداخل من 6 الى 19 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية - شرقية الى شمالية - شرقية سرعتها بين 10 الى 25 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط اجمالا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و65 %.
- حال البحر: هادىء رارة سطح الماء 21 درجة.
- الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,43
- ساعة غروب الشمس: 16,43
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