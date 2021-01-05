لبنان

تعرّف إلى فتاة قاصر عبر أحد التطبيقات وثقت به وأرسلت له صور غير لائقة.. فهدّدها بنشرها

Lebanon 24
05-01-2021 | 11:21
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صـدر عن المـديرية العـامة لقـوى الامـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامـة البلاغ التالي: وردَت برقيّة من "الإنتربول" إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية المُلكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة حول قيام أحد الأشخاص باستمالة فتاة قاصر في إحدى الدول الأوروبية، عبر استخدامه رقم هاتف لبناني، إلى أن أرسلت له صوراً غير لائقة، وهدّدها لاحقاً بنشر تلك الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

من خلال الاستقصاءات المكثّفة، تمكّن عناصر المكتب المذكور من معرفة كامل هويتّه المشتبه به وتحديد مكان تواجده، ليتبيّن أنّه لبناني الجنسيّة، ويبلغ /25/ عاماً من العمر.

 

بالتحقيق معه، اعترف أنّه تعرّف على القاصر عبر أحد التطبيقات وتواصلا معًا، وتطوّرت العلاقة بينهما، وانّها أرسلت له صورًا خاصّة بها، تَظهَر فيها بشكل غير محتشم. كما اعترف أنّه قام بتهديدها بنشر الصّور التّي بحوزته، من دون أن ينفّذ تهديداته.

 

وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق في أي ظرف من الظروف، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن هذه الحالات

 

 

 

 

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