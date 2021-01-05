توقيف شخصين بالمنارة.. بحوزتهما معدات للسرقة وسترة كتب عليها وزارة الداخلية بلدية بيروت

أوقفت إحدى دوريات شعبة المعلومات في المنارة كل من ج. ف. ور. ح. من الجنسية السورية على متن سيارة نوع هيونداي حيث ضبط داخل السيارة معدات للسرقة عبارة عن سترة سوداء مكتوب عليها وزارة الداخلية بلدية بيروت كما وجد على الفرش الخلفي قارص حديدي ومطرقة وازميل وعصا خشب جانب الفرش وعصا حديدية داخل كيس قماش وعدة، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".سلما مع السيارة والمضبوطات الى فصيلة راس بيروت لإجراء المقتضى القانوني بحقهما.