تشييع المسمار في الهرمل

شيعت الهرمل قبل ظهر اليوم، جثمان الإعلامي علي المسمار، في حضور النائبين إيهاب حمادة وابراهيم الموسوي، النائب السابق نوار الساحلي، المدير العام لقناة "المنار" ابراهيم فرحات، قيادات من "حزب الله" فاعليات بلدية واختيارية وإعلامية وحشد من الأهالي.

أقيمت المراسم بسبب ظروف كورونا في ملعب نادي التضامن الرياضي، وكانت كلمة تأبينية لمسؤول "حزب الله" في البقاع حسين النمر، وأدت ثلة من مجاهدي المقاومة قسم البيعة، وأقيمت الصلاة عن راحة نفسه.

ثم ألقيت كلمات لكل من الشيخ طلال المسمار، وفرحات الذي نوه "بعطاء وتضحيات الراحل على مدى سنوات في مسيرته المهنية، حيث لم تمنعه الظروف الصحية من العودة إلى الشاشة حتى أيامه الأخيرة"، متقدما بالعزاء من أسرته وزملائه ومحبيه، تم بعدها نقل الجثمان إلى مقابر الهرمل لاستكمال مراسم الدفن.