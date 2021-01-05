لبنان

إحذروا.. سرقات في مناطق مختلفة والمبالغ طائلة!

Lebanon 24
05-01-2021 | 13:06
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إدعت امام مخفر ضهر العين م. م.  ضد مجهول بجرم سرقة مبلغ مالي من خزنة منزلها  الكائن في ضهر العين دون كسر وخلع.

وقدرت المسروقات حوالي ٢٤ مليون ليرة لبنانية بالإضافة الى مجوهرات.

وفي عرمون ادعت م. ح. ضد مجهول بجرم سرقة مجوهرات  من داخل منزلها الكائن في محلة خلدة. وقد دخل عبر الشرفة. قدرت قيمة المسروقات بحوالي ثمانية عشر الف دولار اميركي. 
المصدر: خاص لبنان 24
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