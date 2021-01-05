لبنان

جريمة قتل في عكار..كمين قرب منزل الضحية!

Lebanon 24
05-01-2021 | 12:57
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أفاد مراسل "لبنان 24" عن تعرض المواطن "ا.ا." لعملية قتل من قبل مجهولين في بلدة ضهر الليسينة، في عكار وذلك بهدف السرقة.

وبحسب المراسل، كان المواطن في محيط منزله حين كمنوا له قرب منزله بهدف السرقة حيث تمت سرقة مبلغ مالي منه وسرقة سيارته.

وكان قد تم نقله الى المستشفى حيث توفي قبل وصوله بعد أن امتنعت احدى المستشفيات المحلية عن استقباله.

وقد حضرت دورية من قوى الأمن الداخلي وفتحت تحقيقاً بالموضوع.

وأوضح رئيس بلدية ضهر الليسينة ربيع مكاري أن "الجريمة حصلت بدافع السرقة، بينما كان المغدور يستعد للذهاب الى عمله حوالى الساعة الثالثة فجرا، والفاعلون سرقوا مبلغا من المال، وسيارة الرابيد التي يستخدمها المغدور".

ولفت الى ان "الفقيد تمكن من الاتصال بأقربائه الذين حضروا فورا لإنقاذه، وتوجهوا به إلى مستشفيات في المنطقة، لكنها لم تتمكن من استقباله، واثناء نقله الى مستشفيات خارج المنطقة فارق الحياة".

وناشد مكاري "كل السلطات المختصة اتخاذ المبادارت السريعة لحماية المواطنين المقيمين بالقرب من هذه الطريق، والعابرين ايضا، نظرا لتكرار الحوادث عليها.

إشارة الى ان المواطن ج.كفروني من بلدة بينو، كان تقدم بشكوى ضد مجهول أقدم على سرقة منزله الكائن على الطريق المذكورة، بواسطة خلع الباب الرئيسي وسرقة محتويات من المنزل قدرت بعشرين مليون ليرة لبنانية، وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها المنزل للسرقة.

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