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لبنان
المكتب الاعلامي لحرب: ليس مستشارا لأحد
Lebanon 24
05-01-2021
|
13:11
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صدر عن المكتب الاعلامي للنائب والوزير السابق بطرس حرب البيان الاتي:
"تعليقا على الخبر الوارد في موقع" ليبانون ديبات" حول كون النائب والوزير السابق بطرس حرب من المجموعة الاستشارية للسيد بهاء الحريري، أصدر المكتب الاعلامي العائد له البيان الآتي:
إثر تقديم حزب الله بدعوى جزائية ضد السيد بهاء الحريري إتصل السيد بهاء الحريري والوزير السابق الاستاذ بهيج طباره بمكتب النائب والوزير السابق المحامي بطرس حرب، طالبين بتوليه أمر الدفاع في هذه الدعوى، فوافق على العرض وتولى الملف.
أما بخصوص أنه من المجموعة الاستشارية للسيد بهاء الحريري، فهو يؤكد أنه ليس مستشارا لأحد بل يتشاور من موقعه الوطني مع القوى السياسية كافة، وهو أمر طبيعي وضروري في هذه الظروف الصعبة والخطيرة والازمة الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية التي يعاني منها الشعب اللبناني، في إطار السعي للتوافق على طرح وطني شامل يخرج البلاد من ضائقتها الخانقة، وهو ما يقوم به، من موقع من لا يريد شيئا أو دورا أو موقعا، بالتشاور والتعاون مع مختلف القوى والشخصيات السياسيةالراغبة في العمل على إنقاذ لبنان".
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