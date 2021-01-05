لبنان

ميقاتي: المستشفى الميداني في طرابلس سيبصر النور قريباً

Lebanon 24
05-01-2021 | 15:30
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قال الرئيس نجيب ميقاتي "إن المستشفى الميداني في طرابلس سيبصر النور قريباً، بعد تجهيز الأرض التي أعدت له والملاصقة للمستشفى الحكومي في القبة، وهذا المستشفى سيشكل إمتداداً لعمل المستشفى الحكومي التي نثني على الجهود التي يبذلها من أجل مواجهة جائحة كورونا.

وقد أجرى الرئيس ميقاتي إتصالاً بوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن الذي أبلغه بأنه تم إعتماد الأرض الملاصقة للمستشفى الحكومي في القبة، وهي تحتاج الى عملية جرف وتزفيت وإنجاز أعمال البنى التحتية اللازمة فيها.

كما أجرى إتصالاً برئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق للبحث في سبل الإسراع في تجهيز الأرض المعدة للمستشفى الميداني لكي يبصر النور في القريب العاجل، مشدداً على أن "جمعية العزم والسعادة الاجتماعية" مستعدة لتقديم أي مساعدة في سبيل إنجاز الأعمال المطلوبة.

وأكد يمق للرئيس ميقاتي "أن البلدية بصدد القيام بما هو مطلوب منها في هذا الإطار خلال أيام وأن المجلس البلدي سيجتمع استثنائياً لاتخاذ القرار المناسب".
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