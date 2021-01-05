بعد تزايد عمليات السلب.. هذا ما قاله فهمي

زار الوزير السابق جمال الجراح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي في مكتبه في وزارة الداخلية، وكان عرض للمستجدات السياسية والأمنية وخصوصا في البقاع الغربي، بعد تزايد عمليات السلب والتعديات على المواطنين وبيوتهم وممتلكاتهم.



وأكد وزير الداخلية "ضرورة التعاون مع البلديات واتخاذ الاجراءات المناسبة في سبيل حفظ أمن المواطنين".

