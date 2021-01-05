محامو الجنوب ينفذون وقفة في قصر العدل استنكارا للاعتداء على حدشيتي

واصل محامو الجنوب إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وتعليق حضورهم الجلسات في قصر العدل في صيدا، "التزاما لقرار مجلس النقابة في بيروت الرافض للاعتداء الذي تعرض له الزميل المحامي جيمي حدشيتي من قبل القوى الأمنية".

ونفذوا وقفة احتجاجية رمزية ظهرا امام باحة قصر العدل الداخلية حيث تجمعوا، في مقدمهم ممثلة نقيب المحامين ملحم خلف المحامية مايا محمد شهاب، مرتدين زي المحاماة تعبيرا عن تضامنهم، وسط إجراءات أمنية اتخذتها عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي داخل القصر وأمام مدخله الرئيسي.

وألقى المحامي سلمان بركات كلمة باسم المحامين المتضامنين قال فيها: "نقف اليوم التزاما لقرار مجلس نقابة المحامين تضامنا مع الزميل جيمي حدشيتي الذي تعرض لاعتداء مستنكر ومستهجن في ظل هذه الظروف التي تتعرض فيها نقابة المحامين والمحامون لبعض الاستفزازات والتصرفات التي لم نشهد لها مثيلا منذ تاريخ تأسيس النقابة. إذا كنا كمحامين نقف دائما إلى جانب المظلوم للدفاع عنه واحقاق الحق فالاجدر بنا الوقوف دفاعا عن حقوق المحامين وحقوق النقابة عموما"، مؤكدا أن "المحامي في لبنان لن يخضع لأي ضغط أو تأثير".

وختم: "سنبقى كمحامين صوت الحق والحرية والعدالة في هذا الوطن وصولا إلى دولة المساواة والعدالة والحرية".