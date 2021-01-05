محامو بعلبك امتنعوا عن حضور الجلسات ونفذوا وقفة تضامنية مع حدشيتي

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن محامي منطقة بعلبك واصلوا إضرابهم لليوم الثاني على التوالي وامتنعوا عن حضور الجلسات في قصر عدل بعلبك، التزاما لقرار مجلس النقابة في بيروت، تعبيرا عن رفض الاعتداء الذي تعرض له المحامي جيمي حدشيتي من قبل القوى الأمنية.

ونفذ المحامون وقفة احتجاجية رمزية في باحة قصر العدل وأكدوا "وحدة الجسم النقابي نصرة للحق والعدل، ودفاعا عن كرامة وحقوق المحامين ونقابتهم".