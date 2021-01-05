4 قرارات حول المستشفيات في ظل كورونا.. وإعتماد هذه الأرقام

عقدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، في حضور وزيري الصحة العامة حمد حسن والإقتصاد والتجارة راوول نعمة، إجتماعا تنسيقيا لمختلف الهيئات والصناديق الضامنة الرسمية والخاصة، استكمالا للاجتماعات السابقة، لتحديد إستراتيجية التعاطي مع المستشفيات خلال هذه المرحلة الطارئة من المنحنى الوبائي لجائحة كورونا.شارك في الإجتماع جهاد مكوك ممثلا وزارة الصحة، مديرالمرض والأمومة الدكتور غازي قانصو ممثلا المدير العام للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي، العميد الياس البيسري ممثلا المديرالعام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يرافقه المقدم وسيم منذر، العميد سعيد فواز ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يرافقه العميد الركن معين شحادة، رئيس جمعية شركات الضمان الخاصة في لبنان إيلي طربيه، رئيس تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، الدكتورة منى عبود ممثلة رئيس مجلس إدارة صندوق تعاضد موظفي وأساتذة الجامعة اللبنانية، رئيس الطبابة العسكرية العميد الركن جورج يوسف والمقدم الإداري وليد الشرتوني.وفند المجتمعون المشكلات، ودعوا الى وضع حلول طارئة، مؤكدين أن صحة المواطن تأتي أولاً، وأن الجميع أمام مسؤولية وطنية وإنسانية، ووأشاروا إلى أنه يجب إرساء مبدأ التعاون وإتخاذ إجراءات سريعة وفعالة وبالإجماع، لتجنب أي كارثة صحية قد يتعرض لها لبنان واللبنانيين في هذه المرحلة الصعبة، ومع بدء الإقفال التام.وعقب التداول في المشكلات المطروحة، حدد المجتمعون جملة إجراءات ملزمة وبالإجماع، مشددين على ضرورة العمل عليها في أسرع وقت.وزير الصحةثم أدلى وزير الصحة بتصريح عن المقررات، مشيرا إلى أن "الرهان على رحابة صدر المستشفيات". وجاء فيها:- إعطاء مهلة أسبوع للمستشفيات من أجل إستحداث أو تخصيص قسم ICU للكورونا تنتهي نهارالإثنين 11/1/2021 وفي حال عدم الإلتزام سيصار الى:1- تخفيض تصنيف المستشفيات وإلتزام الصناديق والهيئات الضامنة بالفوترة وفق التصنيف الجديد المعتمد وهو: المستشفيات الجامعية بدءا من 12 سريرا حتى 40 إذا أمكن، أما المصنفة( T1 ) 12 سريرا، و(T2 ) من 6 الى 8 أسرة، و(T3) 4 أسرة.2- تعليق العقود مع المستشفيات من قبل الهيئات والصناديق الضامنة كافة في حال تخلف المستشفيات عن إستقبال أي حالة مرضية وفق التعميم الصادر عن وزارة الصحة.3- على المستشفيات التقيد بالتعرفة التي حددت وفق مطالب نقابة المستشفيات الخاصة وعدم تكبيد المواطن أي فروقات إضافية.4- إعتماد المعاييرالطبية لإدخال وإخراج المرضى إلى قسم العناية الفائقة وفق تعميم وزارة الصحة العامة".وفي الختام، تم الإتفاق على توحيد call center من قبل الجهات الضامنة وإعتماد الأرقام التالية:832700 - 01 أو 1787.