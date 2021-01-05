صدور قرار إغلاق البلد.. هذه هي القطاعات المستثناة والتفاصيل كاملة

صدر عن الامانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء قرار الاغلاق الكامل اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق فيه 7/1/2021 ولغاية صباح يوم الاثنين الموافق فيه 1/2/2021.

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