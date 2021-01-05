مسلسل السرقات في طرابلس.. تابع!

تستمر سلسلة سرقة السيارات والدراجات النارية في طرابلس بوتيرة عالية ومتكررة، حيث تشهد وبشكل يومي عمليات سرقة في وضح النهار وفي الليل وسط غياب تامّ للقوى الأمنية وشرطة بلدية طرابلس.



فقد شهدت طرابلس منذ الامس حتى صباح اليوم ٦ سرقات لدراجات نارية وسرقة سيارة بالاضافة لعدة سرقات لبطاريات سيارات. وطالب المواطنون من القوى الامنية تحمل مسؤولياتها وضبط العصابات وحماية ممتلكاتهم.