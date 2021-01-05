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لبنان
خبر سار عن كورونا في لبنان.. تراجع الإصابات في هذه المحافظة
Lebanon 24
05-01-2021
|
14:43
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أشار محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر إلى أن "عدد إصابات كورونا ضمن نطاق المحافظة بلغ منذ شباط 2020 حتى اللحظة 11738 إصابة، وحالات الشفاء ارتفعت مقارنة بالأسابيع الماضية لتسجل 8317 حالة، أما عدد الحالات النشطة فقد تراجع إلى 3238 حالة، وعدد الوفيات بلغ 260 حالة وفاة".
وأهاب خضر بالمواطنين "التقيد بإجراءات الوقاية والتعليمات حفاظا على السلامة العامة وللحد من انتشار الوباء".
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