لبنان

قوى الأمن تحذّر: رسالة وهمية على "واتساب" للحصول على 500 يورو من "الصحة العالمية" (صورة)

Lebanon 24
05-01-2021 | 15:02
A-
A+
Doc-P-781255-637454557894502893.jpg
Doc-P-781255-637454557894502893.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
يتلقّى عددٌ من المواطنين عبر تطبيق "واتساب" رسالة نصيّة وهمية، مفادها، أنّ بإمكانهم -من خلال الولوج الى رابط معيّن (Link)- التسجيل في برنامج لمنظّمة الصحة العالمية (W.H.O.) (word health organization) بغية الحصول على مبلغ مالي بقيمة /500/ يورو، وذلك بعد الإجابة على عدّة أسئلة، وتعميم الرابط على عددٍ من الأشخاص.
 


إن الرابط المذكور في الرسالة لا يعود إلى منظّمة الصحة العالمية، وقد يهدف إلى سحب المعلومات من جهاز المتلقّي، تمهيداً لاستخدامها لاحقاً في أعمال احتيالية.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، التنبّه والحذر، وعدم الدخول إلى أي رابط غير آمن ومؤكّد المصدر، كي لا يكونوا عرضةً لعميات احتيالية، كما تدعوهم عند تلقي أي رسالة نصّيّة أو بريد إلكتروني باسم جهات أو منظمات أو مؤسّسات وغيرها... توهم بالربح المادي، إلى عدم التسرّع، ومراجعة الموقع الرسمي المعني بغية التأكد من صحة المعلومات.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:56 | 2021-01-05
22:50 | 2021-01-05
22:17 | 2021-01-05
22:14 | 2021-01-05
21:48 | 2021-01-05
21:40 | 2021-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website