ناشطون دخلوا الى وزارة الصناعة رفضا للواقع الاقتصادي والمعيشي

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عددا من الناشطين، دخلوا الى مبنى وزارة الصناعة في بيروت، من ضمن تحركات ينفذونها رفضا للواقع الاقتصادي والمعيشي.

وبعد تلاسن مع عناصر القوى الامنية المولجة حماية مدخل المبنى، استطاع الناشطون الصعود الى الطوابق العليا في الوزارة، مطلقين الهتافات الداعمة للثورة والمنددة بالطبقة الحاكمة، مؤكدين أن وزارة الصناعة شأنها شأن كل الوزارات والمؤسسات الرسمية ملك للشعب اللبناني".

وتوجه الناشطون الى مكتب الوزير الذي لم يكن موجودا، منتقدين عدم وجود الموظفين على مكاتبهم خلال الدوام الرسمي.